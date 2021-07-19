以色列修正疫苗政策 不再为癌症患者接种第3剂

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（法新社耶路撒冷18日电） 以色列今天取消最近公布的第3剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种的部分政策，并表示肿瘤患者实际上应该维持只注射2剂。

以色列12日开始为免疫系统受损的患者施打第3剂辉瑞（Pfizer）／BioNTech疫苗，包括曾接受心脏、肺及肾脏移植的民众及部分癌症患者。

但以色列卫生部今天表示，在检视过肿瘤科病房提供数以百计患者的数据后，「现阶段建议不为癌症患者接种（第3剂）疫苗」。

卫生部在对注射疫苗的医疗基金和医院发出的「澄清」中表示：「近9成接受化疗的患者在接种两剂疫苗后都发展出抗体，且在接种数月后，抗体仍维持高水平。此外，接种疫苗恐有副作用…可能会影响肿瘤治疗。」

美国辉瑞药厂与德国生技公司BioNTech曾表示，他们将要求美国及欧洲当局允许提供其所生产的第3剂疫苗，但欧洲监管单位表示，目前对于接种第3剂疫苗是否必要，仍言之过早。

世界卫生组织（WHO）也已表达关切，认为追加接种第3剂疫苗，恐怕会牺牲掉民众尚未接种前2剂疫苗的国家。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP