以色列全国设病毒快筛站 竭力避免再祭封锁令

广告 继续浏览后续

（法新社耶路撒冷8日电） 以色列试图避免再次实施防疫封锁，紧急医疗救护组织「红色大卫之星」说，全国各地今天设置COVID-19（2019冠状病毒疾病）快筛站，通过者可获卫生部24小时有效健康通行证。

「红色大卫之星」（Magen David Adom, MDA）声明说，在卫生部要求下，他们今天在全国各地开设120个检测病毒快筛站。

快筛中心是针对一些未施打疫苗或染疫康复并需要健康通行证的人而设，快筛检测在15分钟内就会有结果。

以色列自今天上午起，未注射疫苗的民众须出示24 小时内COVID-19检测呈阴性反应证明；而自本月20日起，12岁以下孩童也要有健康通行证。

过去一周，以色列通报平均单日新增3000多例确诊，为4月以来最高峰。

以色列先前疫苗接种进度领先全球，促使单日新增确诊病例由1万例降至100例以下，如今回到感染人数攀升情况。

在新设快筛站的检测费用为16美元（约新台币449元），通过者将取得卫生部24小时有效的健康通行证。

卫生部长霍洛维兹（Nitzan Horowitz）在声明中表示乐见这项快筛服务，并说「封锁令是防疫最后诉诸手段，我们将竭力避免」。

法新社报导，过去24小时，以色列通报新增2886例确诊COVID-19。因染疫住院的602人当中，348人罹患重症。

以色列累计近90万例确诊，其中6500多人病亡。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP