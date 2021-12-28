以色列再度空袭 攻击叙利亚重要战略港

（法新社贝鲁特28日电） 叙利亚官方媒体报导，今天破晓前，以色列发动空袭重创叙利亚的拉塔基亚港，这座位于地中海滨的重要货运枢纽随即陷入一片火海，这也是本月第2度以色列空袭此处。

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法新社报导，自叙利亚2011年爆发内战以来，以色列经常空袭这个饱受内战冲突蹂躏的邻国，主要是锁定叙利亚政府军，以及伊朗撑腰的武装势力和真主党（Hezbollah）武装分子。

不过这仅仅是以色列第2度空袭拉塔基亚港（Port of Latakia），拉塔基亚市是穆斯林什叶派（Shia）少数派系阿拉维派（Alawite）的根据地，而叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）就是属于阿拉维派。

叙利亚国家通讯社「叙利亚新闻社」（SANA）引述军方消息来源报导：「凌晨约莫3时21分，以色列敌人从地中海方向以数枚飞弹发动空袭…锁定拉塔基亚港的货柜场。」并说空袭导致「严重的物资损失」。

SANA指出，货柜里装载着「汽车和其他交通工具的机油及备用零件」。

但总部位于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说，这批货其实是「武器及弹药」，引燃「拉塔基亚全市及其郊区都能感受到的强大爆炸」。

人权了望台组织表示，不清楚这批武器来自于伊朗或者是其他供应者。

被问到这起空袭，以色列一名陆军发言人表示：「针对外国媒体的报导，我们不予置评。」

SANA报导，拉塔基亚省省长希拉尔（Ismail Hilal）指出，消防队员在中午前控制火势并扑灭余烬。

这是本月第2度以色列空袭位于拉塔基亚港的货柜场。

© 2021 AFP