以色列再空袭叙利亚 未酿伤亡

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（法新社大马士革24日电） 国营媒体叙利亚新闻社（SANA）报导，以色列今晚对叙利亚首都大马士革附近发动空袭，但未造成任何伤亡。以色列战机上周也攻击了叙利亚境内的伊朗军事目标。

叙利亚新闻社引述一名叙利亚军方消息人士的说法报导：「今晚23时50分，敌方犹太复国主义者（Zionist）从占领的叙利亚戈兰高地（Golan Heights）方向，朝向大马士革南部发动空袭。」

这名消息人士说，这波攻击并未造成伤亡。

叙利亚新闻社稍早报导，大马士革省的亚巴尔马尼亚（Jabal al-Manea）地区发生一起以色列「攻击行动」。

报导还提到，另一起攻击行动发生在南部的奎乃蒂拉省（Quneitra）瑞纳村（Rwihinah）附近，靠近以色列占领的戈兰高地。

自从叙利亚内战于2011年爆发以来，以色列对叙利亚发动数百起空袭及飞弹攻击，锁定叙利亚境内的伊朗和黎巴嫩真主党（Hezbollah）部队、以及叙利亚政府军。

以色列战机上周攻击叙利亚境内的伊朗军事目标，以国军方称之为报复行动，因为以色列方面稍早在戈兰高地一座基地附近发现爆炸装置。

根据叙利亚新闻社消息，上周的攻击造成3名叙利亚军人丧命；位于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，另外还有7名外籍战士死亡。

© 2020 AFP