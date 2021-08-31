以色列单日COVID确诊创新高 重开学前Delta病例激增

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（法新社耶路撒冷31日电） 以色列今天通报新增近1万1000起COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染病例，创单日确诊新高，在学校准备重启之际，高传染力Delta变异株导致病例激增。

法新社报导，以色列今天通报创新高的1万947起确诊病例，高于1月18日创下的1万118例单日纪录，但仍继续推动在明天全面开学的计画，同时设法提高疫苗接种率。

以色列总理班奈特（ Naftali Bennett）批评前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）实行的一系列封锁。班奈特坚称，可藉由疫苗接种及戴口罩等保护性措施，控制激增病例。

班奈特政府已鼓励所有12岁以上居民施打辉瑞／BNT（Pfizer/BioNtech）第3剂疫苗。以色列930万居民中，约60%已接种两剂疫苗，包括80%的成人。

去年12月，以色列成为首个推出全国疫苗接种计画的国家之一，曾一度使每日确诊降至零星病例，得以在今年6月解除几乎所有防疫限制。

但自此之后，当局重新实施若干防疫措施，包括在室内戴口罩、集会限制及进入部分场所时需出示疫苗接种证明。

班奈特表示，疫苗追加剂接种计画的推动正展现成效，尤其是在抑制住院人数增加方面。

© 2021 AFP