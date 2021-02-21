以色列卫生部：辉瑞疫苗施打两剂 预防感染95.8%有效

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列卫生部今天表示，施打两剂美国辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech 公司研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，预防感染新冠病毒95.8%有效。

以色列推出的新型冠状病毒疫苗接种行动被视为全球最快速计画，根据以色列卫生部最新数据，全国约900万人口当中，自去年12月以来已有425万人施打第1剂辉瑞&BNT疫苗。约288万人则已依建议施打完两剂辉瑞疫苗。

以色列卫生部今天表示，根据截至2月13日为止的汇整资料，相较于未接种疫苗者，已接种第2剂疫苗者于两周后，预防感染新冠病毒95.8%有效。

此外，预防重症高达99.2%有效，预防死亡则98.9% 有效。

至于施打第2剂疫苗一周后接受检测者，辉瑞疫苗预防感染91.9%有效，预防重症96.4%有效，预防死亡94.5%有效。

以色列卫生部总干事李威（Hezi Levi）发表声明说：「我们的目标是持续让16岁以上所有人口接种疫苗，以达到涵盖广泛人口，那将能让我们恢复备受怀念的常态。」

拥有全球数一数二最精密医疗资料系统的以色列，藉由支付高于市场价格以及与辉瑞达成分享资料协议，确保取得数量可观的辉瑞疫苗。

© 2021 AFP