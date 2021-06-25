以色列发现前所未知新种早期智人

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（法新社耶路撒冷24日电） 以色列研究人员今天表示，在国内发现科学界前所未知的「新一种早期人类」，这项发现为了解人类演化带来新的认识。

根据特拉维夫大学（Tel Aviv University）和耶路撒冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）研究人员说法，在以色列中部城市拉姆拉（Ramla）附近一座水泥厂采石场出土的史前遗骸，和目前所有已知人种都不相符。

研究人员将这个「非凡发现」的新人类以出土地点命名，称为「内谢尔拉姆拉人」（Nesher Ramla Homo），并将研究成果发表于「科学杂志」（Science）。

这批化石回溯至距今12万至14万年前。研究团队相信，内谢尔拉姆拉人存在时期，可能与现代人类同系的智人重叠。

带领研究的考古学家柴德纳（Yossi Zaidner）表示：「我们从没想像过，在人类历史如此晚期，还有早期智人（archaic Homo）和智人一同在区域漫步。」

研究人员在声明中表示：「内谢尔拉姆拉人和尼安德塔人（Neanderthal）及早期智人拥有相同的形态学特徵。但另一方面，这种人类和现代人类很不相像，头骨结构完全不同，既没有下巴，牙齿也非常大。」

出土文物除了人类遗骸，还有大量动物骨头和石器。

柴德纳指出：「与人类化石有关联的考古发现显示，内谢尔拉姆拉人拥有进步的石器生产技术，且相当可能和当地智人有互动。」

研究人员并暗示，先前在以色列出土的一些远溯至40万年前的化石，可能属于同一种史前人类。

具牙医身分的特拉维夫大学人类学者萨里格（Rachel Sarig）指出，先前研究人员曾尝试将这批年代较久远的人骨归为已知人种，例如智人或尼安德塔人。「但现在我们说，不，这是独立的一种人，有明显不同特徵和特色。」

© 2021 AFP