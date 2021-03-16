以色列发现新死海古卷碎片 约有2000年历史

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列考古学家宣布，他们在一处沙漠洞穴发现数十个新的死海古卷碎片，上面写有圣经内容，约有2000年历史，据信犹太人将近1900年前反抗罗马时把这些圣经卷轴藏于此洞穴。

以色列考古学家耗时多年在犹大旷野（Judean Desert）洞穴及悬崖挖掘，调查了约80公里悬崖，结果在一处洞穴发现这些文物。犹大旷野地区横跨以色列南部及约旦河西岸占领区。

考古学家使用无人机、登山工具及攀岩垂降设备搜寻洞穴。他们指出，犹太人在二世纪反抗罗马人的失败巴柯巴起义（Bar Kokhba revolt）期间，曾经使用这些洞穴。

以色列文物局（Israel Antiquities Authority）发表声明指出：「这是约60年来考古挖掘首次出土圣经卷轴。」

以色列文物局指出，这些古卷碎片包括以希腊文撰写的十二先知书（Book of the Twelve Minor Prophets）段落。十二先知书是希伯来圣经的一部分。

以色列文物局表示，考古学家也发现一批稀有钱币、一具6000年历史的孩童骨骸，以及一个逾1万年历史的篮子。文物局形容，这是全世界最古老篮子。

© 2021 AFP