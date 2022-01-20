以色列向德国采购3艘潜舰 交易金额940亿元

（法新社耶路撒冷20日电） 以色列今天宣布和德国达成一项协议，将向德国工业巨擘蒂森克虏伯集团（Thyssenkrupp）采购3艘潜舰，金额达30亿欧元（约新台币940亿元）。

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以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）在声明稿中说：「新潜舰将提升以色列海军的战力，有助于以色列区域安全优势。」

分析家表示，以色列和德国这次交易的协商，因为以色列上次采购德国潜舰一起疑似弊案而延宕。

这次的交易包括了三艘「旗鱼号」（Dakar），首艘将在9年内运交以色列海军。

这次的交易还包括在以色列建造训练模拟舰，以及备用零件供应。

以色列国防部表示，德国政府将透过特别补助，提供这起交易的部份资金，和两国2017年签订的一项协议一致。

此外，和德国经济科技部签订的一项8.5亿欧元协议，将投资以色列的工业，其中包括国防企业。

以色列2012年蒂森克虏伯集团潜舰采购案被控爆发大规模贿赂案，涉及多名高阶军官，与前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的亲信。

去年，尼坦雅胡的幕僚长和多名其他高级官员，因本案遭到起诉。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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