以色列和哈玛斯激烈交战 国际社会外交斡旋停火

广告 继续浏览后续

（法新社加萨市20日电） 以色列和加萨走廊的巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间的致命暴力冲突历时10天，在加萨走廊再度遭空袭之际，各国外交官今天加大斡旋努力，致力实现停火。

以色列军方昨晚轰炸加萨走廊后，灰色浓烟弥漫加萨上空，许多家庭笼罩在恐惧中，在此同时以色列军方表示，哈玛斯朝以色列发射约70枚火箭，居民纷纷逃到避难处所避难。

美国总统拜登要求「大幅缓和紧张」，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）则誓言，为了让以色列人民「恢复平静和安全」会继续军事行动，直到军方达到他们的目标。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）今天在特拉维夫表示，德国与以色列站在一起，但也呼吁以色列和哈玛斯停止交战。

马斯说：「以色列有权自卫，反制大规模且无法容忍的攻击。」以色列警方和巴勒斯坦人在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆发暴力冲突后，紧张局势升温，哈玛斯于10日首度朝以色列发射火箭。

「受害人数每天都在增加，让我们极为忧心，这就是我们支持国际社会致力实现停火的原因，也相信为了人民的利益，需要尽快终结暴力。」

马斯也预定在约旦河西岸城市雷马拉（Ramallah）与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）会面，但没有与哈玛斯会晤计画。欧盟认定哈玛斯为恐怖组织。

© 2021 AFP