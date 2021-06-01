以色列国图不藏私 卡夫卡书简、手稿公开上网

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列国家图书馆（Israel National Library）历经多年法律缠讼后，取得捷克犹太裔作家卡夫卡一批未曾公开的信件、手稿与图画，现在只要登上网站，就能看到这批文件。

计画执行人李特（Stefan Litte）告诉法新社，这批典藏资料包括约120幅图画，以及超过200封写给友人布罗德（Max Brod）的信件，现在全都开放阅览。

卡夫卡（Franz Kafka）生前被结核病折磨期间，曾要求布罗德毁了他的作品，多亏布罗德决定打破约定，这批文件才能传世。

卡夫卡1924年辞世后，布罗德决定留下手边文稿，1939年还带着它们，从当时纳粹（Nazi）占领的捷克斯洛伐克逃到特拉维夫（Tel Aviv）。

生于布拉格（Prague），同为犹太裔的布罗德出版了卡夫卡许多作品。他扮演关键角色，确立卡夫卡作为20世纪文豪的地位。「审判」（The Trial）、「变形记」（The Metamorphosis）都是卡夫卡的着作。

1968年布罗德死后，一场跨国法律戏码纠缠了权利持有人和学界多年，有人甚至形容这是一场「卡夫卡式的」法律肥皂剧。

在历经数年的法律程序和搜寻后，第5批、同时也是最后一批珍藏，终于在苏黎世（Zurich）瑞银集团（UBS）总部的库房被找到，并在瑞士法院判决后释出。

这批文件布罗德多半都已公开过，但对于耶路撒冷（Jerusalem）档案保管人来说，里头藏着两样惊喜。

李特表示：「我们发现没公开过的画，没签名也没加注日期，但被布罗德收藏起来。」其中包括描绘卡夫卡母亲的画与自画像。

李特还说：「我们打开这批文件时的大惊喜，就是发现他的蓝色笔记本，卡夫卡在里面以希伯来文书写，还签上他的常见签名『K」』。」

但对李特来说，是有一项缺憾：这批来自瑞士的「宝藏」内含卡夫卡手写的德文文件，可惜全都公开过了。

© 2021 AFP