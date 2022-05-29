以色列国旗游行将登场 耶路撒冷高度警戒

（法新社耶路撒冷29日电） 以色列民众预定今天下午在耶路撒冷（Jerusalem）举行一场争议性的「国旗游行」，巴勒斯坦派系警告此举恐推升紧张局势。

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法新社报导，以色列欲在「耶路撒冷日」举行「国旗游行」，恐加剧以色列人和巴勒斯坦人之间数周来的紧张局势。耶路撒冷日为纪念以色列1967年六日战争中占领东耶路撒冷后的城市统一。

今天的游行活动预定下午4时开始，警方提前部署了约3000名警力。

去年耶路撒冷日发生11天的冲突，巴勒斯坦人组织哈玛斯（Hamas）向以色列发射火箭，以色列也发动多次袭击作回应；那场冲突夺走了260名巴勒斯坦人性命，包括66名孩童；而以色列则有14人丧生，包括1名孩童。

统治加萨走廊的巴勒斯坦伊斯兰运动组织「哈玛斯」上周警告以色列，游行不要通过艾格撒清真寺（Al-Aqsa），并说将「尽一切可能」来对抗。

以色列游行人士预料会经过大马士革门（Damascus Gate）再进入旧城（Old City），接着往西墙（Western Wall）前进。大马士革门为巴勒斯坦人大量使用。

不过，游行者在进入冲突引爆点艾格撒清真寺复合式建筑的申请，尚未获得以色列当局的批准。

游行路线从未涵盖过艾格撒清真寺。

艾格撒清真寺是伊斯兰第三大圣寺，也是犹太人最神圣的地点，称为圣殿山（Temple Mount），长久惯例下，犹太人可以进入清真寺复合建筑，但不可以在那里祈祷。

游行前夕，哈玛斯呼吁巴勒斯坦人齐聚艾格撒清真寺，「要阻拦占领者的犹太化计画」。

哈玛斯政治局成员哈马德（Ghazi Hamad）告诉法新社说，「我们将毫不犹豫的使用各种手段，力阻我们圣寺被入侵；而以色列也将付出惨痛代价。」（译者：纪锦玲）

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