以色列外长访巴林 为使馆揭幕

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（法新社巴林首都麦纳玛30日电） 以色列一年前在美国斡旋下与巴林关系正常化后，以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）今天展开访问巴林行程，为以色列大使馆揭幕。

拉皮德今天抵达巴林首都麦纳玛（Manama）机场后的一个多钟头，一架海湾航空公司（Gulf Air）A320客机便从巴林启程飞往以色列，这是两国间的商业航班首航。

飞机随后降落在特拉维夫（Tel Aviv）附近的班古里昂机场（Ben Gurion Airport）。机组人员在客机驾驶座舱窗边，挥舞着巴林和以色列国旗。

这架班机以及以色列首度对巴林进行双边部长级访问，象徵区内关系融冰。去年阿拉伯联合大公国、摩洛哥、苏丹也签署了「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords），同意与以色列建立关系。

拉皮德今天推文说：「我们正式启用以色列驻巴林大使馆。我们并同意巴林驻以色列使馆将于年底前启用。」

拉皮德也与巴林元首哈麦德（Hamad bin Isa Al Khalifa）见面。以色列媒体表示，这是第一次有波斯湾国家的君主与以色列官员公开会面。

另外，拉皮德还见了巴林王储萨尔曼（Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa）和外长札亚尼（Abdullatif al-Zayani）。

© 2021 AFP