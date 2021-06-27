以色列外长访罗马 将会美国务卿布林肯

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（法新社巴黎27日电） 美国国务卿布林肯今天将与以色列新任外交部长拉皮德会面，这将是以色列新政府近期上台后，两国第一场面对面会议。以色列方面希望能与主要盟友华府减少争执。

拉皮德（Yair Lapid）正飞往罗马（Rome），将与预计今天抵达义大利展开欧洲3国之行的布林肯（Antony Blinken）会谈。

中间派的拉皮德虽是筹组联盟推翻资深前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的主导者，但他延后自己接任总理的计画。

目前美国总统拜登（Joe Biden）政府正在推动最新谈判，希望恢复2015年伊朗核子协议，但以色列强烈反对。依据这份协议，德黑兰（Tehran）当局将大幅限制自身核子活动，换取外界承诺放宽制裁。

今年稍早，以色列与控制加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）爆发2014年以来最严重的冲突，双方自5月21日起实施停火。现在拜登与布林肯也渴望维护脆弱的停火。

以巴最近这次流血冲突，引来记忆之中美国国会对以色列的最强烈批评。拜登所属的民主党若干国会议员指控尼坦雅胡过度动武、还支持希望改变圣城耶路撒冷（Jerusalem）微妙现状的极右派犹太团体，因而引发这波危机。

拉皮德在6月13日上任，成为现任民族主义派总理班奈特（Naftali Bennett）旗下的外长。拉皮德指控尼坦雅胡公开力挺美国前总统川普（Donald Trump）所属的共和党，破坏了美国昔日对以色列坚定不移的支持。

以色列新联合政府仍认为伊朗对以色列构成重大威胁，上任后亦曾空袭加萨走廊。但新政府承诺会把以美联盟摆第一，试图不公开彼此的分歧。

© 2021 AFP