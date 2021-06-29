以色列外长访阿联 为波湾首座驻外使馆剪彩

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（法新社阿布达比29日电） 以色列外交部长拉皮德今天到访去年建交的阿拉伯联合大公国，为以色列在波斯湾地区的第一座大使馆揭幕，并藉机呼吁其他邻国与以色列对话。

拉皮德（Yair Lapid）发推文表示：「与阿联文化与青年部长为以色列驻阿布达比大使馆揭幕。」他并附上与文化部长卡比（Noura al-Kaabi）剪彩的照片，彩带颜色为象徵以色列国旗的蓝白色。

过去虽曾有以色列部长访问过阿联，但最近走马上任的拉皮德是迄今位阶最高，也是第一个与官方代表团出访阿联的以色列人。

拉皮德在揭幕仪式上说：「以色列希望与所有邻国保持和平，我们不会离开，中东是我们的家，我们在这里扎根。我们呼吁区域内所有国家承认这项事实，来跟我们对话。」

在美国斡旋下，以色列与阿联去年8月宣布达成关系正常化协议，两国之后签署了一系列关于旅游、航空、金融服务等领域的协议。

拉皮德此行也将为杜拜领事馆揭幕。

这趟访问与两国关系正常化时隔将近一年。此前以色列官员曾规划一系列访问，但因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和外交争执等理由而取消。

© 2021 AFP