以色列多个网站遭骇 犯案团体疑与伊朗有关

（法新社耶路撒冷30日电） 以色列媒体报导，据信与伊朗有关的骇客侵入以色列工程资讯技术公司Cyberserve，瘫痪这家公司旗下客户的数个网站。

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受这起网攻影响的网页包括以色列两家客运业者、一间儿童博物馆以及公共广播电台的线上部落格。截至今天正午，用户仍不能登入这些网站。

名为「黑影」（Black Shadow）骇客团体出面宣称犯案，并在通讯软体Telegram公布他们口中客户个资，包括客运公司Kavim的客户姓名、电邮地址和电话号码。

这支骇客团体昨晚在Telegram平台发出讯息说：「再次说嗨，我们有消息给各位...大家今天可能无法连上许多网站，工程资讯技术公司Cyberserve及其客户都被我们入侵了。」

「如果你们不想资料被外泄出去，尽速和我们联系。」

以色列媒体说，「黑影」是一支与伊朗相关的骇客集团，利用网攻犯罪。

这支骇客集团去年12月也曾入侵以色列大型保险公司Shirbit，窃走大批资料并要求100万美元的赎金。但Shirbit拒绝支付赎金，黑影随后外泄手上资讯。

伊朗媒体则把矛头指向政府在海外的对手。

法新社报导，伊朗和以色列你来我往的从事「影子战争」，包含以色列和伊朗船只据报多次受到攻击，双方相互指责对方；而网攻也是影子战争中的一环。

2010年，伊朗核计画遭电脑病毒 Stuxnet感染，导致伊朗铀浓缩设施瘫痪，而Stuxnet据信就是由以色列和盟友美国共同研发而成。（译者：纪锦玲）

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