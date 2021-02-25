以色列大型实测显示 辉瑞疫苗保护力高达94%

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（法新社华盛顿24日电） 以色列一项针对120万人进行的研究显示，美国辉瑞大药厂（Pfizer）的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗保护效力高达94%。

这是首度经过同侪审查的真实世界研究，证实大规模免疫接种计画可望遏止大流行。

这份刊登在「新英格兰医学期刊」（The New England Journal of Medicine）的研究也证明辉瑞疫苗对病毒感染有很强的保护作用，这是阻止病毒继续传播的关键因素。

德州农工大学（Texas A&M University）病毒学家纽曼（Benjamin Neuman）说：「疫苗在真实世界中发挥良好作用的事实…确实表明了若世界各国都愿意接种，我们现在就有办法永远终止COVID-19疫情。」

这项研究是在2020年12月20日至2021年2月1日之间进行，当时在英国首度发现的新变异病毒正肆虐以色列，这使得疫苗发挥的作用令人印象更加深刻。

在这项120万人参与的研究中，研究人员将受试者平均分成接种疫苗和未接种疫苗两组。

每一位接种疫苗者的年龄、性别、地理位置、医疗纪录和其他特徵都与未接种的「对照组」相匹配。

举例来说，来自特定社区、患有特定合并症和具流感疫苗接种史的老年极端正统派犹太男性，将与另一个符合这些精确特徵的人相互对照。

研究人员在施打第一剂后的第14至20天记录了结果，并于施打第2剂后的第7天或更长时间再次记录结果。

在施打第一剂后的第14至20天之间，疫苗保护效力为57%，而施打第2剂后的第7天则上升至94%，非常接近第3期临床试验中达到的95%。

根据研究，施打第2剂疫苗者的住院和死亡率似乎较低；研究还发现，与未接种疫苗者相比，施打第2剂者受到任何形式感染的风险大减92%。

尽管这项发现激励人心，但研究人员和外部专家都表示，相关研究还需更多确凿证据来佐证。

© 2021 AFP