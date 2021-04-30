以色列宗教活动爆重大踩踏事故 传38死逾百人伤

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（法新社耶路撒冷30日电） 以色列今天举行犹太篝火节活动时发生事故，拥挤人群相互踩踏，造成数十人死亡、逾百人受伤，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）称这起事故为「重大灾难」。

媒体最初报导，在加利利（Galilee）莫兰山（Mount Meron）一座体育场举办的篝火节（Lag B'Omer）活动，部分座位区突然倒塌。官员后来表示，人群在惊慌踩踏中，因窒息或彼此践踏而造成严重伤亡。

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）表示，有103人受伤，其中数十人有生命危险；第12频道电视台（Channel 12 TV）报导有38人死亡。警方封闭事故现场，并下令参与活动者搭公车疏散。

尼坦雅胡在推特发文，称这起事故为「重大灾难」，还表示：「我们所有人都为这起事故死伤者祈福。」

数以万计的极端正统犹太人（ultra-Orthodox Jews）聚集在犹太教拉比（Rabbi）约海（Shimon bar Yochai）墓前，为这位西元2世纪的智者举行每年一度的纪念活动，包括整晚祷告和跳舞。

一般认为，自2019冠状病毒疾病（COVID-19）于1年多前爆发以来，这项活动是以色列或这个区域最大型的聚集活动之一。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP