以色列实验教导金鱼「开车」

（法新社耶路撒冷12日电） 许多人都认为金鱼的记忆力相当短暂。不过，根据以色列的一项研究，这种家庭常见宠物实际上可能具备「开车」的技能。

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以色列班古里昂大学（Ben-Gurion University of the Negev）的研究人员发现，只要给予食物作为奖励，金鱼就能靠着与生俱来的导航能力，引导电动车驶向陆地上的目标。

在这个不寻常的实验中，研究人员将1个鱼缸固定在小型电动车上，利用摄影机记录金鱼在水中的动作，之后将讯息转换成控制车子移动方向的指令，并让车子依照金鱼游动的方向移动。

在班古里昂大学发布的影片中可看到，这条金鱼「驾驶」车辆驶向目标，即实验室墙壁上的彩色记号。

每次金鱼只要成功「开车」抵达目标，研究人员就会给它食物作为奖励。

研究团队在新闻稿表示：「经过数天训练后，金鱼就可以朝向目标前进。不仅如此，即使中途被一堵墙打断，金鱼还是能够持续朝目标前进，不会被研究人员放置的假目标欺骗。」

这项研究已经过同侪审查，并刊登在「行为脑力研究」（Behavioural Brain Research）期刊上。

参与实验的生命科学系博士生吉文（Shachar Givon）表示，这项研究显示，动物的「导航能力具有普遍性，不会受到特定环境限制」。

© 2022 AFP