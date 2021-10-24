以色列封锁加上环境危机 加萨走廊渔民谋生不易

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纳哈尔（Mohammed al-Nahal）说：「如果我们捕获200公斤的沙丁鱼，那就太好了，但我们也可能空手而归。」

加萨走廊（Gaza）这一「飞地」的高燃料价格，影响捕捞成本，使渔民只得在近海作业。

空气中溢满着柴油味和沙丁鱼恶臭之际，带领着5艘船的纳哈尔说：「我们航行得愈远，支付的燃料费用就越高，渔获量并无保证。」

加萨走廊被以色列、埃及和大海环绕，自2007年起为武装组织哈玛斯（Hamas）控制，对巴勒斯坦人而言，开阔的海洋看似自由，实则不然。

以色列海军完全掌控了加萨40公里长海岸线附近的水域，常根据安全情况限制或扩大捕鱼区范围。

以色列与哈玛斯于5月发生11天的冲突后，该区域迎来几个月的安宁，可捕鱼区上月扩大到15海里，这已是以色列封锁下的最大值，且包含鱼类资源丰富的深水区。

不过，纳哈尔的船员并未航行到那么远，6海里是他们的作业界线，适合捕捞沙丁鱼，但因离岸太近，难以捕到鲔鱼等价值更高的鱼种。

纳哈尔说：「我们渔民没有合适的引擎能开到15海里的距离。目前，我们不能把现代引擎带进加萨。」

以色列巡逻舰过去在履行进入限制措施时，会开火破坏鱼网；有些巴勒斯坦渔民对出海至过远地区，感到害怕。

谋生需要足智多谋，纳哈尔重新利用汽车发动机为船只提供动力和强光照，强光可在夜间水域吸引沙丁鱼。

以色列封锁中的进口限制使渔民无法使用声纳等关键设备。以国基于「双重用途」理由，限制此类物品，称它们可助哈玛斯生产武器，走私者也可能使用强力引擎。

以色列表示，哈玛斯接管以来从加萨发射了数以千计的火箭，为保护被当成目标的以国平民，封锁有其必要性。

加萨走廊约200万巴勒斯坦人有近半失业，从海中捕获的鱼是他们重要蛋白质来源。

这一地区的渔业除受以色列封锁限制，以及过度捕捞外，也面临多重挑战。

根据世界银行（World Bank）2020年一份报告，这些挑战包括处理不当的污水从拥挤城市流入大海，「影响整个海洋环境和公共健康」。

© 2021 AFP