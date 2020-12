以色列射飞弹攻击叙利亚 至少6士兵死亡

广告 继续浏览后续

(法新社贝鲁特25日电) 叙利亚人权了望台组织(Syrian Observatory for Human Right)今天表示,以色列发射飞弹攻击叙利亚,造成至少6名伊朗支持的民兵组织士兵死亡。

叙利亚人权了望台组织表示,死者皆为与总统阿塞德(Bashar al-Assad)的部队并肩作战的外籍准军事组织成员。

叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼(Rami Abdul Rahman)表示,从黎巴嫩领空发射的一连串飞弹攻击叙利亚西部哈玛省(Hama)马西亚夫区(Masyaf),这里是伊朗支持的民兵组织所在基地。

总部位于英国的叙利亚人权了望台组织指出,其中一枚飞弹也锁定研发与储备面对面飞弹的国营研究中心。据信有伊朗专家在研究中心内工作。

针对外国媒体的报导,以色列军方表示不予置评。

叙利亚人权了望台组织说,位于马西亚夫的研究中心近年来多次遭以色列攻击。

根据美国,该研究中心研发沙林毒气。但此说法遭叙利亚政府否认,且表示自2013年加入禁止化学武器组织(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons,OPCW)后,就已摧毁所有化学武器。

同时,叙利亚国家通讯社(SANA)报导,叙利亚防空部队成功拦截以色列向马西亚夫发射的多枚飞弹。

以色列在耶诞节展开空袭,遭到邻国黎巴嫩许多民众透过社交媒体予以谴责。

© 2020 AFP