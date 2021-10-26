以色列展开史上最大规模空军演习

（法新社以色列欧夫达25日电） 以色列这周展开史上最大规模空军演习，包括印度与多个西方国家参与，阿拉伯联合大公国空军司令将视察演习。

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法新社报导，以色列空军演习行动负责人拉塞（Amir Lazar）对记者表示，演习目标「并非聚焦伊朗」。但军官曾表示，伊朗依旧是以色列最大的策略威胁，也是以色列许多军事计画的中心。

以色列于2013年在尼格夫沙漠（Negev）举行演习后，每两年举办一次「蓝旗」（Blue Flag）演习。部分初步演习已于上周展开。

今年参与演习的国家还包括法国、美国、德国以及英国，英国军机在1948年以色列建国以来，首次飞越以国领土上空。

拉塞在南部的欧夫达（Ovda）空军基地告诉记者，演习将有超过70架战机参与，包括幻象2000（Mirage 2000）、飙风战机（Rafale）与F-16，并有约1500人参加，是以色列举办的史上最大规模空军演习。

以色列军方发表声明，阿拉伯联合大公国空军司令艾拉维（Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi）于今天抵达以色列。

虽然阿联的军机并没有参与演习，但拉塞表示，艾拉维的到访具有重要意义。

以色列去年与数个阿拉伯国家签署关系正常化协议，包括阿联、巴林与摩洛哥，拉塞24日表示，这「开启诸多机会」，以色列「期待未来能接待阿联空军」。

阿联与以色列有共同仇敌伊朗，被认为是双方能够携手的原因。

© 2021 AFP