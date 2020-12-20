以色列总理尼坦雅胡率先接种疫苗 鼓励民众施打

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（法新社拉马干19日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天率先接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，揭开未来几天在全国各地展开疫苗接种的序幕。

71岁的尼坦雅胡与卫生部长艾德斯坦（Yuli Edelstein）在特拉维夫（Tel Aviv）附近的拉马干市（Ramat Gan）希巴医疗中心（Sheba Medical Center）率先施打辉瑞&BNT疫苗，电视实况转播接种过程。尼坦雅胡告诉电视观众：「我要求与卫生部长艾德斯坦一起率先接种，以身作则并鼓励大家接种。」

辉瑞&BNT疫必须施打两剂，间隔3周，以获得对抗新型冠状病毒的最佳保护效力。

以色列卫生部的最新通报显示，境内累计37万2401 人确诊减染COVID-19，仅3070人染疫不治。以色列人口约900万。

卫生部发表声明说，以色列国内10家医院和疫苗接种中心将从20日起，为医疗工作人员施打疫苗。在一周期间，接种对象将扩大至一般大众，60岁以上年长者先开始施打。

以色列已向美国辉瑞大药厂（Pfizer）及其德国伙伴BioNTech订购800万剂疫苗，首批疫苗于10天前运抵以色列。

以色列还签约向美国生物技术公司莫德纳（Moderna）购买600万剂疫苗，预计2021年交货，总共有1400万剂疫苗可供国内使用。

© 2020 AFP