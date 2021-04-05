以色列总理贪腐案开庭逢 组阁磋商同步进行

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（法新社耶路撒冷5日电） 以色列法院今天开庭审理总理尼坦雅胡的贪腐案，总统李佛林也展开协助筹组内阁的协商，法庭与政坛的两出戏码同时登场，将对尼坦雅胡的政治前途构成决定性影响。

法官谕令尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）出庭聆听开庭陈述，他戴着黑色口罩现身耶路撒冷地方法院，听检方指控他滥用职权谋取政治私利。

尼坦雅胡被控收受不当馈赠，以及意图图利媒体大亨以换取对他正面评价的报导，他否认有此犯行。

负责侦办的首席检察官班阿里（Liat Ben-Ari）告诉法官，尼坦雅胡涉及「严重的政府贪腐案」。

她说，尼坦雅胡与媒体大亨打交道时，「非法使用（人民）委托他的政府大权，以遂个人之私，包括想要连任的欲望」。

当班阿里起诉这位以色列在任最久的领导人时，在耶路撒冷市的另一端，总统李佛林（Reuven Rivlin）展开可能决定尼坦雅胡政治生命的组阁磋商。

以色列上月23日举行两年内的第4度国会改选，选举结果又没有明确赢家，以色列史上最糟的政治僵局继续歹戏拖棚。

以色列国会共有120席，尼坦雅胡领导的右翼联合党（Likud）这次选举赢得30席，领先各党，却不足以组成稳定的执政联盟，这个政治现实已困扰他多年。

李佛林今天与各党政要展开两天谘商，以决定谁比较有可能掌握61席的多数。以色列国会严重分裂，支持尼坦雅胡续任与誓言终结他12年执政的两派壁垒分明。

这位以色列元首将率先会晤联合党的代表，会商开始前他说，将设法提出「最有机会筹组获新国会信任的政府」的人选。

按照惯例，李佛林将给予获最多议员推荐的人选28 天筹组内阁，而且总统可决定再延长14天。

目前尼坦雅胡已获得30位死忠党籍议员支持，并可望获得代表极端正统犹太教各党的16位议员，以及来自极右派宗教锡安主义（Religious-Zionist）政党联盟的6位议员相挺。

也就是说，目前尼坦雅胡已掌握52席，距离过半只差9席。

由于反尼坦雅胡阵营的意识形态分歧而无法产生共主，可能还是尼坦雅胡会获得最多议员的推荐。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP