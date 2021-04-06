以色列总统坦承不看好能成功 仍提尼坦雅胡组阁

广告 继续浏览后续

（法新社耶路撒冷6日电） 以色列上月23日举行两年内第4度的国会大选，但依然没有任何政党能掌控过半席次，总统李佛林今天提名总理尼坦雅胡筹组内阁，但他不看好有任何人能组成多数执政联盟。

李佛林（Reuven Rivlin）表示：「我依据（国会议员）的推荐人数做出这项决定，因为这显示尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）有略高的机会可组成政府。」

3月23日的投票结束后，李佛林与各党派领袖谘商，尼坦雅胡获得52位新任国会议员的支持。以色列国会共120席。

至于反对阵营的领袖拉皮德（Yair Lapid）则有45 位议员背书。另有16位议员弃权，而右翼的宗教民族主义者班奈特（Naftali Bennett）则获得所属右倾党（Yamina party）7席党籍议员的力挺。

李佛林说：「向所有议员徵询建议的结果对大家公开，这使我相信没有人选真有机会能组成获得国会信任的内阁。事实上，若法律授权我这么做，我会把决定权交给民意代表们。」

因法院正在审理尼坦雅胡的贪腐案，李佛林直指，许多以色列民众对于任命他来筹组内阁有疑虑。

他说：「我知道很多人认为，总统不应该把这个重任交给一个遭刑事起诉的人选，但根据法规与法院的决定，即使被起诉，总理还是可以继续主政。」

尼坦雅胡是以色列在位最久的总理，已连续主政12 年，他获得至少28天时间磋商以敲定组成执政联盟的协议。以色列国会各党派壁垒分明，要敲定执政联盟协议是一项艰难的任务。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP