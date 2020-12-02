以色列扣住不发逾10亿美元代收税款 交给巴勒斯坦

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（法新社巴勒斯坦雷马拉2日综合外电报导）以色列与巴勒斯坦双方恢复协调数周后，巴勒斯坦民政部长谢赫今天表示，以色列已将扣住的超过10亿美元代收税款放行，转帐给巴勒斯坦自治政府。

谢赫（Hussein al-Sheikh）在推特（Twitter）发文指出：「#以色列政府把所有结清的财政款项，转帐至巴勒斯坦自治政府的帐户，金额相当于37亿6800万谢克（约新台币326亿元）。」

这位民政部长所指的款项为税款，包括以色列以巴勒斯坦名义徵收的关税等。

今年5月，巴勒斯坦方面停止与以色列协调，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）并表示，这是为回应以色列意图兼并约旦河西岸（West Bank）部分地区。

以色列随后搁置这项并吞计画，以换取与阿拉伯联合大公国关系正常化的协议。协议已在今年8月宣布。

在中止与以色列合作的同时，巴勒斯坦自治政府也停止收到以色列以巴勒斯坦名义徵收的税款，特别是关税的转帐。

本周稍早，一位不具名以色列官员透露，「安全内阁同意把这笔款项转帐给巴勒斯坦自治政府」，但他没有具体说明金额。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP