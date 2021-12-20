以色列拟禁国人赴美 防Omicron疫情蔓延

（法新社耶路撒冷19日电） 为了遏止Omicron变异株疫情扩散，以色列卫生部门建议禁止全国民众前往美国，并将数个欧洲国家列入COVID-19「红色（警戒）名单」。

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由于拥有以色列、美国双重国籍者人数多达数以十万计，加上两国关系密切，下令禁止以色列公民和居民赴美，是以国总理班奈特（Naftali Bennett）政府（防疫）的重要一步。

班奈特表示，以色列正处于第5波COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

班奈特在内阁会议结束后召开记者会说：「Omicron变异株已经蔓延到这里了，且扩散速度很快。」

班奈特稍早重申，他将持续实施旅行限制，以避免进一步祭出封锁措施。

他说，南非上个月发现Omicron变异株时，以色列火速祭出旅行限制，藉此获得「宝贵时机」。

班奈特说，「许多欧洲国家不是已经封锁，就是准备封锁」，强调对以色列来说，「（防疫）时机正一点一滴流失」。

以色列卫生部门稍早建议，禁止以国公民和居民前往法国、爱尔兰、挪威、西班牙、芬兰、瑞典及阿拉伯联合大公国旅行，国会议员今天批准相关建议。

英国和丹麦早已被列入红色名单，绝大多数的非洲国家更是如此。

除了美国之外，以色列卫生部门也建议将加拿大、比利时、义大利、德国、匈牙利、摩洛哥、葡萄牙、瑞士和土耳其列入红色名单，正等候政府和国会议员批准相关指南。

在以色列当局更新红色名单之际，以国公民和居民若已在名单中的国家，返国后须隔离一周。

除非获得特殊许可，否则来自所有国家的非居民外籍人士皆不得入境。

班奈特呼吁民众在家工作，并鼓励父母让孩子接种疫苗。

他说：「我们的目标是在尽可能不影响经济和教育的情况下，勇敢面对这波（疫情）。」

「要达成这项目标，就得降低感染率，并让以色列儿童尽快施打疫苗。」

以色列国家抗疫专家小组主席巴雷克（Ran Balicer）表示，实施旅行禁令可让国内民众维持绝大部分的日常生活。

他说：「预防境外移入和减缓国内传染的限制越严格，就越能松绑打乱经济和日常生活的防疫规定。」

巴雷克估计，一旦出现国内Omicron个案增加、境外移入病例相对减少的情况，以色列就会松绑相关限制。

他说，目前还不清楚Omicron变异株是否会增加重症和死亡风险。

以色列人口约930万，其中有410万人已接种3剂COVID-19疫苗。以国目前正在为年龄介于5岁到11岁的儿童施打疫苗。

© 2021 AFP