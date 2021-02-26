以色列捐赠疫苗惹议 冻结计画待司法机关检视

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列司法部今天表示，当局正检视总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否有权下令配送国内多余的新型冠状病毒疫苗给巴勒斯坦和其他国家，因此已冻结相关计画。

尼坦雅胡本月23日说，以色列将配送「限量」疫苗给巴勒斯坦当局及几个盟国，其中有两国已宣布有意升级驻耶路撒冷的外交馆处。

宏都拉斯去年表示，将把驻以色列大使馆从特拉维夫搬到耶路撒冷；消息人士已向法新社证实，宏都拉斯在接受捐赠疫苗的名单上。

捷克规划于3月在耶路撒冷成立外交馆处，23日也表示已收到以色列提供的5000剂美国莫德纳公司（Moderna）疫苗。

其他据传将受赠疫苗的国家还有匈牙利和瓜地马拉。

司法部今天稍晚表示，由于大众要求调查此事，「检察长已在检视疫苗是于未经授权状况下被转移到外国的说法」。

司法部在声明中表示，以色列国家安全顾问本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）曾就尼坦雅胡赠送疫苗的决定，寻求检察长的法律意见。

司法部提到，本沙巴特告知检察长，「已发布命令，冻结任何关于此事的行动」。

尼坦雅胡办公室一名官员证实本沙巴特在司法部找上门之后，试图徵询检察长的法律意见，这意味着赠送疫苗的程序已被冻结。

这名匿名官员说，这件事是在以色列公民并未损失任何一支疫苗的情况下进行；他还说：「准备要给外国的数量只是象徵性，可替以色列在全球营造良好形象。」

以色列已配送数千剂疫苗到其所占领的约旦河西岸地区，供巴勒斯坦当局医卫人员接种，这个决定经过安全事务相关部会批准，并受检察长监督。

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）今天稍早声称，赠送疫苗给巴勒斯坦当局的决定是依循正当程序，符合以色列的卫生利益，但提供疫苗给其他国家从未在相关场合被讨论过。

中间派的甘茨说，这项政策未经必要谘商就推行，因此「违法」。甘茨与尼坦雅胡彼此竞争激烈，两人在去年大选后组成不稳定的联合政府，但这项安排很快就瓦解，以色列将于3月举行两年来的第4度全国选举。

© 2021 AFP