以色列控新法反犹太限缩财产索赔 波兰总理驳斥

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（法新社华沙15日电） 波兰昨天签署新法，严格限制犹太人索赔二次世界大战后遭没收财产的权利，以色列指称新法「反犹太」。波兰总理莫拉维茨奇今天驳斥这项指控。

莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）说，以色列昨天决定召回驻华沙代办，是「毫无根据且不负责任」，并指控以色列政府是在操弄「党派利益」。

莫拉维茨奇在脸书贴文说：「任何知晓二次大战期间有关纳粹大屠杀与波兰所受苦难真相的人，都不会接受这种政治操弄。」

莫拉维茨奇警告以色列此举将「增加对波兰与波兰人的仇恨」，并说波兰驻以色列大使的子女将会被带回波兰。

他说：「若以色列政府继续以此方式攻击波兰，将对我们的关系有非常负面的影响，无论在双方和国际论坛上都是如此。」

2015年，波兰宪法法院判决应设下明确期限，期限一过，财产所有权的行政决定就不容再受挑战。稍早，相关的法律变更获波兰国会通过。法案对追讨赔偿设定的期限为30年。

由于当初财产充公多发生在二战后的波兰共产政权时期，至今已经超过30年，新法等于封阻了数千件的索赔申请。

波兰政府说，新法将有助于房地产市场在法律上的确定性；但反对人士说，对合法申请索赔的人不公平，包括大屠杀幸存者和他们的家属。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）昨天签署这项法案后，以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）说：「波兰今天通过一个反犹太、不道德的法律。」他要求以色列驻华沙代办立即返国述职。（译者：纪锦玲）

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