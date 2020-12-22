以色列摩洛哥首度商务班机直航 川普女婿库许纳同机庆贺

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（法新社耶路撒冷22日电） 以色列及摩洛哥间首架直航商务班机今天从特拉维夫（Tel Aviv）起飞，美国总统川普的女婿暨顾问库许纳（Jared Kushner）也搭乘这架班机。

库许纳与以色列国家安全顾问本沙巴特（Meir Ben Shabbat）今天率领官方代表团，搭乘以色列国营艾拉航空公司（El Al）商务班机，从特拉维夫飞往摩洛哥首都拉巴特（Rabat），将在当地与摩洛哥当局签署一系列协议。

库许纳与本沙巴特预定行程包括会见摩洛哥国王穆罕默德六世（King Mohammed VI），此行旨在展示川普政府在中东的外交成就。

由于美国居间斡旋达成协议，摩洛哥成为今年第3个与以色列关系正常化的阿拉伯国家，此前阿拉伯联合大公国与巴林已与以色列建交，而苏丹也承诺跟进。

在班机起飞前，库许纳在以色列班古里昂机场（Ben Gurion）强调，阿联与以色列已为两国创造诸多商业机会。

库许纳在登机前表示：「我希望今天这架飞往摩洛哥的班机，将会在摩洛哥与以色列间创造等量动能。」

这架班机在当天抵达拉巴特，机身以希伯来文、阿拉伯文及英文漆上「和平」字样，美国驻拉巴特大使馆在网路直播班机降落过程。

© 2020 AFP