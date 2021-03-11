以色列数据显示 辉瑞疫苗对有症状感染保护力97%

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（法新社柏林11日电） 美国药厂辉瑞与德国生技公司BioNTech今天发布最新现实情况数据证实，他们研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗对预防有症状感染的保护力达97%，比先前研究所得数据还高。

辉瑞（Pfizer）和BioNTech发表联合声明说，他们是根据以色列全国疫苗接种计画所提供今年1月17日至3 月6日的资料，来得到最新保护力数据。他们还发现，自家疫苗对无症状感染的保护力达到94%。

辉瑞和BioNTech先前的一份现实情况研究报告，利用去年12月20日至今年1月1日的资料，得到疫苗对有症状感染的保护力为94%，对无症状感染的保护力则为92%。

辉瑞和BioNTech表示：「这份全面性的现实情况证据，…在世界卫生组织（WHO）宣告COVID-19大流行后一年的今日，对于全球各地正在推动各自疫苗接种计画的国家可谓重要。」

以色列去年12月开始施打疫苗，目前接种进度领先全球，全国约900万人口已有约40%接种完毕，接近400万人已注射建议的2剂辉瑞/ BioNTech疫苗，另500多万人则已注射一剂。

以色列卫生部次长李威（Yeheskel Levy）表示：「已完整接种疫苗的人口和未接种疫苗人口相较，染疫的发生率已大幅降低。从COVID-19住院病例明显减少可见。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP