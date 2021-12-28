以色列斥资加强戈兰高地的犹太人社区建设

（法新社戈兰高地26日电） 以色列从叙利亚手中夺取戈兰高地（Golan Heights）并在40年前予以兼并之后，以国政府今天同意1项3.17亿美元计画，目的在将戈兰高地的犹太屯民增加1倍。 总理班奈特（Naftali Bennett）内阁今天表决通过这项5年内在戈兰高地建立7300个屯垦屋的计画，将砸10亿以色列谢克尔（Shekel）投资住房、基础建设，目的是吸引约2万3000名犹太新屯民，来到以色列在1967年六日战争（Six Day War）期间夺取的戈兰高地。

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班奈特在戈兰高地梅沃哈马（Mevo Hama）社区举行内阁会议前表示：「我们今天的目标是将戈兰高地人口增加1倍。」 班奈特不久后因14岁女儿确诊他也必须隔离而提前离席，针对此案的表决虽因此延后，后来仍顺利过关。

戈兰高地目前约有2万5000名以色列屯民，另有约2万3000名在以色列夺占戈兰高地后仍居住此地的德鲁士人（Druze）。 以色列1981年12月14日兼并戈兰高地，国际社会多半不予承认，直到2019年，一般认为亲以的美国前总统川普承认以色列对戈兰高地主权。

© 2021 AFP