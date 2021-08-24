以色列新任总理首访白宫 寻求与美国重修旧好

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（法新社耶路撒冷24日电） 以色列总理班奈特（Naftali Bennett）今天前往华府，将与美国总统拜登会谈，寻求与最亲密盟邦重修旧好，并在面对宿敌伊朗时，美以两国能有共同立场。

法新社报导，这是班奈特6月上任之后首趟国是访问，将于26日与拜登见面，并希望与美国民主党高层关系修好，因为在以色列前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）任内，双方关系紧绷，尼坦雅胡被控公然偏向共和党。

美国前总统欧巴马的以色列政策资深顾问拉森斯基（Scott Lasensky）告诉法新社：「现在两国之间这场最重大交流，是双边关系重设更新。」

欧巴马政府2015年和其他大国共同与伊朗签订核子协议，拜登时任副总统。尼坦雅胡当时曾毫不留情地公开批评核协议，并疏远与民主党领导层的关系。

尼坦雅胡与之后的美国总统川普交好，一再称川普是以色列历来在白宫「最好的朋友」，让拜登所属的民主党更加耿耿于怀。

以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）6月曾与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会谈，暗示将有新的做法。

拉皮德说：「过去几年的错误已造成，以色列的跨党派立场受到了伤害，我们将一起修补这些错误。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP