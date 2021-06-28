以色列新外长会晤布林肯 关切伊朗核协议盼彼此合作

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（法新社罗马27日电） 以色列新任外交部长拉皮德今天与美国国务卿布林肯面对面会谈时表示，以色列对在维也纳磋商的伊朗核协议抱持严重保留态度。他也承诺，以色列将致力改善与美国的关系。

这是以色列新政府两周前上台后，与主要盟友华府的第一场外交首长面对面会谈。美国官员表示，布林肯（Antony Blinken）与拉皮德（YairLapid）进行一场非常积极和热烈的讨论。

双方讨论的主要议题包括伊朗核协议和以色列与波斯湾阿拉伯国家关系正常化协议，以及对加萨（Gaza）的人道主义援助和东耶路撒冷（East Jerusalem）的地位。东耶路撒冷局势紧张，助长了以色列人和巴勒斯坦人5月掀起的新一波暴力冲突。

拉皮德说，他已准备好与美国合作，在以巴上个月爆发流血冲突后，将双方冲突降至最低程度，但也明确表示，他对美国总统拜登推动最新谈判，希望恢复2015年伊朗核子协议感到担忧。

拉皮德在罗马会晤布林肯前简短表示：「以色列对在维也纳磋商的伊朗核协议抱持严重保留态度。我们认为讨论这些分歧的方式是展开直接且专业的对话，而不是透过记者会。」

拉皮德本月13日刚上任，成为现任民族主义派总理班奈特（Naftali Bennett）旗下的外长。拉皮德指控前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公开力挺美国前总统川普所属的共和党，破坏了美国昔日对以色列坚定不移的支持。

拉皮德承认，有必要改善以色列与华府的关系。他说：「（两国关系）在过去几年出现了错误。以色列的跨党派立场受到了伤害。我们将一起纠正这些错误。」

布林肯表示，美国将与班奈特领导的以色列新政府密切合作。

美国官员说，布林肯向拉皮德重申，以色列试图驱逐东耶路撒冷几个巴勒斯坦家庭，以及伊斯兰教第3大圣地艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）在穆斯林斋戒月期间的状况，都令华府感到忧心。

此外，布林肯也对拉皮德说，有必要向加萨提供人道主义援助。以色列上个月发动空袭，导致加萨地区有250名巴勒斯坦人丧生，许多建筑物被摧毁。

而以色列与多个波斯湾阿拉伯国家的关系正常化协议，也在两人讨论之列。布林肯在会议开始时说，他希望有更多国家与以色列建立正常化关系。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP