以色列施打疫苗数据显示 能否群体免疫尚无定论

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（法新社耶路撒冷3日电） 专家指出，以色列密切关注的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗注射行动初步数据证明，美国辉瑞与德国BioNTech研发的疫苗可预防重症，但对于群体免疫的进展尚无定论。

以人均接种率而论，以色列注射疫苗的行动，普遍认为是全球最快。

许多国家目前仍难以取得疫苗，而以色列自从去年12月展开疫苗接种以来，从未出现短缺情形。

藉由以高于市价的价格抢货，更重要的是，藉着与美国辉瑞药厂达成数据分享协议，以色列取得可观的疫苗库存。

双方的协议规定，具备世界最精密医疗数据系统之一的以色列，将与辉瑞公司分享有关疫苗影响的即时资讯，包括达成群体免疫的进展。

截至目前为止，以色列900万人口已有约35%施打辉瑞所建议两剂疫苗中的第1剂；另有约180万人打过第2剂，多半是60岁以上长者。

以色列国家抗疫专家小组主席巴雷克（Ran Balicer）表示，区分疫苗的两种成效非常重要，首先是「直接效果」，即指已接种民众能够「预防出现症状性疾病与重症」。

他说，其次是「间接效果」，即指疫苗能对足够多的人诱发足够的免疫力，以形成一种「流行病的阻绝」，防止病毒扩散。

巴雷克说，数据显示，疫苗施打减少了重症病患，但免疫的问题仍未有定论。

以色列魏兹曼科学研究院（Weizmann Institute of Science）的公卫专家巴巴斯（Gabi Barbash）同意雷克的分析。他说：「我们确切得知疫苗减少了重症病例，如此而已；我们不知道，疫苗是否能将病毒传播降至最低。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP