以色列最大LGBTQ约会网站遭骇 恐泄千笔个资

（法新社特拉维夫31日电） 自称为「黑影」（Black Shadow）的骇客团体今天威胁要揭露以色列最大LGBTQ交友网站的用户个人资讯；有些网路专家认为这起攻击与伊朗有关。

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「黑影」在通讯软体Telegram写道：「如果我们在接下来48小时内收到100万美元，就不会泄露这些资讯，也不会卖给任何人。」

骇客入侵了以色列网路服务公司Cyberserve，累及当地最大的同性恋、双性恋、跨性别者和酷儿（LGBTQ）交友网站Atraf。Cyberserve其他客户还包括大众运输公司、博物馆及一家旅游公司。

「黑影」昨天在网路上侵入不同网站，转储了数以万计笔纪录，包括1000笔Atraf的用户资料。这些外泄资料涵盖用户是否感染人类免疫缺乏病毒（HIV）、性倾向及未加密密码；Atraf对此尚未置评。

以色列LGBTQ平等协会Aguda执行长夏哈维（Ran Shalhavi）接受法新社访问时说，Aguda已延长接听紧急热线的时间，供众多心急如焚的用户拨打。

他说，这些人面临到从未遇过的状况，尤其是尚未出柜的人，Aguda协会正与不同组织合作以「减少损害」。

以色列国家网路局（National Cyber Directorate）发言人欧兹（Libi Oz）表示，网路局已「数度」警告CyberServe被攻击的风险很高。

CyberServe未回覆法新社的电话，仅于昨天透过声明表示，公司一直在处理「一起伊朗网路恐怖（攻击）事件」。

CyberServe表示：「从我们收到国家网路局的警告开始，甚至在事情发生之前，我们就充分合作，并执行网路局所有指导方针。」

网路情报研究员扎伊登伯格（Ohad Zaidenberg）说，此案似乎与去年以色列保险公司Shirbit及今年3月KLS Capital Ltd分别遭到的骇客攻击有关。「黑影」也声称犯下Shirbit公司一案。

扎伊登伯格说：「我们知道针对Shirbit的攻击源自伊朗，所以我们可以说，如果是同一批攻击者，而且那次攻击是伊朗发起，那么这次也是伊朗。」

网路安全专家暨特拉维夫大学研究员艾拉札里（Keren Elazari）也认为这次攻击似乎与伊朗有关，她说：「我们见过的很大一部分骇客事件都与赎金无关，而是要让以色列企业及公民难堪。」

她还指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，许多人在家工作，网路安全较差，使得各家企业暴露出更多弱点，让骇客更有机可趁。

伊朗与以色列一直在打「影子战争」，诸如双方船只遭攻击时互指是对方所为，网攻也是一种形式。

© 2021 AFP