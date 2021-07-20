以色列炮击回应黎巴嫩 联合国吁各方克制

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列军方今天表示，稍早已炮击黎巴嫩，以回应凌晨时分从黎巴嫩发射而来的火箭。联合国则敦促各方展现「最大限度的克制」，避免冲突升温。

以色列军方指出，两枚火箭从黎巴嫩方向射入以色列领土，其中一枚被飞弹防御系统拦截，另一枚则落在空旷地区。

军方说，「作为回击，以色列稍早已炮击黎巴嫩领土」。

黎巴嫩国安消息人士向法新社（AFP）表示，火箭由黎巴嫩南方克莱列（Qlaileh）地区朝以色列射击，该地区还发现第3枚火箭。

消息来源指出，黎巴嫩军方并未确认哪个组织该为发射行动负责。

驻扎在边境的联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）表示，已加强该区的安全防御，并与黎巴嫩军方合作，启动调查。

UNIFIL在声明中说，他们与各方都有直接联系，并呼吁最大限度的克制，以避免冲突进一步升温。

上一次火箭从黎巴嫩发射进入以色列是在5月，当时正值以色列与巴勒斯坦武装团体在加萨走廊（Gaza Strip）爆发长达11日的冲突。

近几周以来，以色列安全官员表示，对黎巴嫩恶化的经济危机以及衍生的边境安全感到越来越忧心。

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）在推特上写道：「黎巴嫩政府要为凌晨时分发射的火箭负起责任，它允许恐怖份子在其领土上活动。」

甘茨说，「我们不会允许黎巴嫩的社会、政治和经济危机转变成对以色列的安全威胁。我呼吁国际社会采取行动，以恢复黎巴嫩的稳定」。

© 2021 AFP