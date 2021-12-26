以色列爆发禽流感 波及2千只野生鹤

（法新社耶路撒冷26日电） 以色列自然公园管理局今天表示，以色列北部的保育区爆发禽流感疫情，超过2000只野生鹤染疫致死，可说是相当罕见。

广告 继续浏览后续

法新社报导，以色列自然公园管理局（Israel Nature and Parks Authority）的专家哈特梭夫（Ohad Hatsofe）表示，除了2000只野生鹤染疫致死，据信另有1万只可能染疫。

自然公园管理局资深科学家纳维（Uri Naveh）指出，以色列每年爆发禽流感疫情，不过今年比以往更严重，并说野生鹤死亡的数量相当「不寻常」。

每年自10月起，约莫10万只野生鹤来到以色列，大多数栖息在胡拉谷（Hula Valley），这是它们迁徙至非洲途中的重要中停点。

据估计，当地仍有超过4万只的野生鹤。

以色列农业部说，北部若干养鸡场已发现H5N1禽流感病毒，并已下令暂停贩售来自染疫养鸡场的鸡蛋。

虽然病毒H5N1罕见人传人，不过并非没有前例，根据世界卫生组织（WHO）指出，自2003年以来，超过450人因感染H5N1丧命，主要是在印尼、埃及与越南。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP