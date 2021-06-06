以色列猛轰加萨11天 与阿联刚萌芽关系受考验

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（法新社杜拜6日电） 以色列和阿拉伯联合大公国关系正常化才几个月，耶路撒冷副市长告诉法新社，上个月的以巴暴力冲突就在以国和阿联企业伙伴之间引发「让人不舒服的对话」。

然而，耶路撒冷副市长哈山-纳荷姆（Fleur Hassan-Nahoum）表示，这些对话「推诚布公」，且「人人都很节制也很体谅」。

哈山-纳荷姆同时也是阿联-以色列商业协会（UAE-Israel Business Council）共同创办人，她在杜拜一场双边投资研讨会的场边，对两国贸易表达了期许，盼接下来一年的贸易额能突破10亿美元大关。

继1979年的埃及与1994年的约旦之后，阿联2020年成为第3个与以色列建立完整外交关系的阿拉伯国家。相关协议获得华府支持，但遭巴勒斯坦谴责。阿联之后，巴林、摩洛哥、苏丹也跟进。

两国建交至今，宣布了一连串投资、企业合作和免签证旅游等协议。

然而，上个月在耶路撒冷的冲突引爆11天的局势紧张，以色列战机猛袭加萨走廊，巴勒斯坦武装分子也朝以国发射数千发火箭。以国在加萨夺走260条巴勒斯坦人性命，包括66名儿童，另伤及1900多人；从加萨发射的火箭则在以色列杀害13人，伤及357人。

哈山-纳荷姆表示，这使得以色列企业领袖与阿联对口接洽时，气氛「很尴尬」。

「我在以色列和阿联参与很多不同的论坛，有过几场让人不舒服的对话，但展开这些对话是重要的。」

© 2021 AFP