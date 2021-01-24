以色列画家厌恶川普 却为他画120幅肖像

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（法新社以色列海法23日电） 以色列画家马卡斯（Iddo Markus）工作室里一幅幅作品，画中人物脸部模糊，但一头金色瞒天过海发型和胸前的红色领带，让人一眼就认出，画的就是美国前总统川普。

快语如珠的马卡斯接受法新社记者访问时强调：「容我开门见山地说，我不欣赏他。」

蓄着短胡、眼神锐利的马卡斯表示，即便如此，他依然深深着迷于如今沦为「悲剧性人物」的川普。

马卡斯工作室位于以色列北部港市海法（Haifa），墙面和地板都摆满这位美国前总统的肖像。

马卡斯说，当这位亿万富翁2016年投入美国总统大选时，他简直「无法置信」。

当川普最终胜选，马可斯说自己「吓坏了」，并对这位共和党人「对待人民和少数族群的方式」深恶痛绝。

但他说，过去4年多来，川普的身影和短篇推文占尽电视台和社群媒体版面，他的目光根本无法从这位拥有「橘色面容和金色头发」的人身上移开。

马卡斯的第一幅川普画作草草完成后，陆续又在画布和木板上画出约120幅川普油画。

画作人物的脸部全都扭曲失真，不过透过轮廓一眼就可看出画中人物是谁。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP