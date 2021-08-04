以色列疫情升温 加强防疫

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（法新社耶路撒冷4日电） 以色列总理班奈特今天表示，即使当前国内疫情加剧，因疫苗接种与再度实施多项防疫管制，以色列可免于封城。

法新社报导，班奈特（Naftali Bennett）视察位于耶路撒冷新启用的疫苗接种中心表示：「我们的目标是让以色列保持开放，但不至于造成医疗院所不堪负荷的情况，我们致力于避免这样的情况发生，并且知道何时加强防疫管制，为了避免实施更严格防疫管制，我们将接种疫苗、戴口罩并维持社交距离。」

班奈特领导的政府昨天宣布多项新的防疫管制措施，当中包括参加100人以下的活动，务必出示疫苗接种或筛检阴性的证明，户外空间超过100人则强制戴口罩。

班奈特内阁的防疫委员会宣布这些新的防疫管制，并警告传染力强、最早在印度发现的病毒变异株Delta正迅速蔓延，同时呼吁以色列民众「不要握手、拥抱或亲吻」。

以色列卫生部也增列，包括来自法国、义大利与美国等国的旅客，不论已接种疫苗或筛检的结果，入境就必须要强制隔离。

过去一周半期间，以色列平均每天新增确诊超过2000例，其中229人转重症，创4月以来新高。

以色列确诊病例攀升显示疫情加剧，此前当地领先全球的疫苗施打行动，使得新增染疫确诊从每天1万例降至100例以下。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP