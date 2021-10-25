以色列看重气候变迁事务 加速对绿能投资

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法新社报导，班奈特（Naftali Bennett）将出席本月31日于苏格兰格拉斯哥（Glasgow）召开的「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26），并早一步于今天宣布成立气候变迁「工作小组」。

班奈特表示，「气候危机是目前全球最重要的议题之一」，并称那是以色列「新的国安利益」。

他补充说，气候危机「影响了我们所有人的生活，也关系到我们后代子孙的生活，我们有义务要处理，那是我们存在的核心」。

以色列是经济合作暨发展组织（OECD）成员国中，在公共运输上投资最少的国家。

但班奈特表示，以色列政府已经批准了「促进干净且低碳运输、提高能源效率、减少碳排、鼓励技术创新，及加快基础建设」的决定。

班奈特领导的新联合政府，6月间定下目标，2030年前要将温室气体排放量较2015年的排放量减少27%，2050年前减排85%。

以色列对自己高科技产业十分引以为傲。以国的网路安全领域以及国防金融科技企业在国际享有盛名，并占了国内1/10的劳动力。

而以色列政府看得到在绿色产业上展开类似创新。

能源资源部长艾拉拉（Karine Elharrar）说：「多年来，以色列的新创公司一直是各个领域上的行动先锋。」

「做出这样的决定，目的是要去除障碍，促进先驱性计画，并增加绿能企业家。」

环境部长詹柏格（Tamar Zandberg）表示，在「迟疑不决了很多年后」，以色列政府终于在这个议题上，展现「真正的承诺」。

詹柏格说：「以色列政府正在为气候变迁做好准备。」

© 2021 AFP