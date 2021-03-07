以色列研发快速充电技术 将让电动车如虎添翼

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（法新社以色列赫兹利亚6日电） 电池从完全没电到充饱电只要5分钟！以色列一家新创企业开发的技术，号称能终结电动车带来的「续航里程焦虑」（Range Anxiety）。

快充技术业者StoreDot研发出一种快充锂电池，充饱电的时间，和一般汽车在加油站加油的时间差不多。

StoreDot创办人迈尔斯多夫（Doron Myersdorf）表示：「我们要完全改变驾驶人的经验，改变续航里程焦虑的问题...也就是担心没电会在路上动弹不得的问题。」他说，这种创新技术可让电动车充电动辄数小时的情况成为过去。

有多家制造商正在测试数百种原型电池，迈尔斯多夫设在以色列赫兹利亚（Herzliya）的公司则有4家关键投资人，包括德国车商戴姆勒集团（Daimler）、 英国石油公司（British Petroleum）以及电子业巨头韩国三星（Samsung）和日本东电化公司（TDK）。

迈尔斯多夫2012年成立公司，在测试手机、无人机与摩托车的电池之后，现在开始着手研究电动车电池。

2019年，德裔美籍物理学家古德诺（John Goodenough）、英国的惠廷安（Stanley Whittingham）以及日本的吉野彰（Akira Yoshino）因为对研发锂离子电池贡献卓着获颁诺贝尔化学奖，但迈尔斯多夫表示，当年的电池设计并非因为充电「速度」获奖，因此他开始研究「大家认为不可能」的东西，也就是能在数分钟内发挥作用的锂电池。

迈尔斯多夫表示：「我们希望展现，换掉锂电池中的一些材料，就能让它在5分钟内充饱电。」

迈尔斯多夫将锂电池负极的石墨换成矽胶，「利用锂电池这种惊人的创新技术，将之升级为具有超快充能力」。

但罗兰贝格管理谘询公司（Roland Berger）分析师艾斯帕兰斯（Eric Esperance）警告，快充技术虽说是「革命」，仍有许多发展阶段要走。

© 2021 AFP