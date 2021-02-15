以色列研究：辉瑞&BNT疫苗效力达94%

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（法新社耶路撒冷14日电） 以色列最大的医疗保健业者今天说，一项针对以色列人所做的大规模研究显示，施打两剂美国辉瑞和德国BioNTech公司研发的COVID-19疫苗后，有症状感染率比未接种者下降94%。

以色列的「大众健康服务」机构（Clalit Health Services）表示，在一项具开创性的计画中，研究人员检测60万名依建议打完两剂辉瑞药厂（Pfizer）&BNT疫苗的受试者，以及另外60万名未接种疫苗的人，以探究疫苗对2019冠状病毒疾病（COVID-19）的防护效力。

「大众健康服务」以希伯来语发表声明说：「相较于没有注射疫苗的约60万名受试者，接种者之中，出现症状的感染率下降了94%，引发重症的比率下滑92%。」

声明又说：「疫苗对所有年龄群体都有保护效力，包括70岁以上的长者。」

以色列推出大规模疫苗接种行动，目前已有380万人至少施打第一剂，其中240万人已接种第2剂。

以色列有900万人口，先前实施第3度全国封锁，目前正在松绑防疫限制，希望能在3月底前让所有16岁以上民众接种疫苗。

「大众健康服务」今天说：「这时候公布初步结果，是为了向尚未接种疫苗的民众强调，疫苗的防护效力很高，且可防止病情加重。」

© 2021 AFP