以色列示警：伊朗核协议恢复后约束力将减弱

（法新社耶路撒冷20日电） 以色列总理班奈特（Naftali Bennett）今天表示，伊朗可能「很快」就会同意与主要大国达成新的核协议，但他警告，新协议约束力将较2015年原版协议「更弱」。

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班奈特今天在内阁会议前发表谈话说，「我们可能很快就会看到新协议出炉」；他还说，协商中的新协议「比旧协议更短、（约束力）也更弱。」

美国日前已表明，为挽救伊朗核协议（正式名称为「联合全面行动方案」，JCPOA）而在奥地利维也纳举行的谈判已有「实质进展」。

维也纳会谈于去年11月底重启，目的在恢复伊朗2015年与英国、中国、法国、德国、俄罗斯与美国等强权签署的JCPOA；这次会谈的直接参与方包括伊朗和英法中德俄5国，美国则以间接方式参与。

长期以来，班奈特一直反对与伊朗签署JCPOA，他也一再警告，对伊朗制裁放宽带来的任何收入都将被德黑兰用来购买可能伤害以色列人的武器。

班奈特今天重申：「这笔资金最终将被用来资助恐怖主义。」

他也曾表示，以色列将不受新协议约束，并保留对伊朗采取行动的自由。

班奈特告诉内阁成员：「我们正进行新协议出炉后的各方面组织和准备工作，以独力维护以色列公民的安全。」

他指出，新的核协议可能于2025年到期，届时美国前总统欧巴马（Barack Obama）任内达成的旧版JCPOA也将失效。

「如果世界再次签署协议，而未延长协议到期日，那么我们只会有一项效期2年半的协议，之后伊朗又可以不受限制地研发和安装先进离心机。」

2015年签署的伊朗核协议放宽对伊朗的制裁措施，以换取伊朗限制核计画发展。美国原本也是协议签署国，但前总统川普于2018年片面宣布退出，同时恢复制裁伊朗，导致伊朗也开始逐步违反协议。

© 2022 AFP