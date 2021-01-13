以色列空军夜袭叙利亚东部酿40死 2018以来最惨重

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（法新社贝鲁特13日电） 叙利亚人权了望台组织今天表示，以色列空军夜袭叙利亚东部的军火库与军事据点，造成至少9名叙国军人与31名同盟战士死亡。这是2018年以来伤亡最惨重的一次袭击。

根据总部设于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights），以色列空军针对叙利亚东部城镇代尔祖尔（Deir Ezzor）至接近伊拉克边界一带的多个目标发动超过18次攻击。

叙利亚人权了望台组织表示，这波空袭造成9名叙利亚军人阵亡和31名外国民兵丧生，目前还不清楚这些人的国籍。

叙利亚人权了望台组织说，在这个地区活动的准军事组织包括黎巴嫩真主党（Lebanese Hezbollah）和法蒂玛旅（Fatimid Brigade），后者是由亲伊朗的阿富汗战士组成。

以色列军方没有立即发表评论。

叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（RamiAbdel Rahman）表示，以色列这波袭击是「2018年6月以来最致命」。2018年同样对这个地区的空袭至少造成55名亲政府的战士死亡，其中包括伊拉克和叙利亚人。

以色列昨天也空袭叙利亚与伊拉克边界一带，至少造成12名伊朗支持的民兵战士死亡。

国营媒体叙利亚新闻社（SANA）报导今天的空袭，但没有透露细节。

叙利亚新闻社引述军方的消息表示：「敌人以色列对代尔祖尔及阿布凯马勒（Albu Kamal）地区空袭。」

© 2021 AFP