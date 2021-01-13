以色列空军夜袭叙利亚 至少16军人阵亡

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（法新社贝鲁特13日电） 叙利亚人权了望台组织今天表示，以色列夜袭叙利亚东部的军火库与军事据点，造成至少5名叙国军人与11名同盟战士死亡。

根据总部设于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights），以色列空军针对叙利亚东部城镇代尔祖尔（Deir Ezzor）至叙利亚和伊拉克边界布卡玛（Boukamal）沙漠这一带的多个目标发动超过18次攻击。

叙利亚人权了望台组织表示，这波空袭造成5名叙利亚军人阵亡，伊朗革命卫队（Iranian Revolutionary Guards）、黎巴嫩真主党（Lebanese Hezbollah）与法蒂玛旅（Fatimid Brigade）联军有11 人死亡，目前还不清楚这11人的国籍与细目分类。

这是不到一周内以色列对叙利亚发动的第2波攻击。以色列上一次攻击是在1月7日，锁定的目标是叙利亚南部与首都大马士革南方的据点，当时造成3名亲伊朗战士死亡。

以色列经常对叙利亚发动空袭，主要是针对与伊朗有挂钩的目标，据称是为了避免宿敌伊朗夺下更多边界上的据点。

© 2021 AFP