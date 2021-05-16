以色列空袭加萨 巴人大家庭10死现场仅5月婴幸存

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（法新社巴勒斯坦自治区加萨市15日电） 巴勒斯坦医护人员今天表示，加萨走廊（Gaza Strip）西部地区一个大家族有10名成员今天清晨在以色列的空袭行动中丧生，现场仅一名5月大婴儿幸存。

医护消息人士指出，以色列空袭后，夏提（Shati）难民营一栋3层楼高建筑应声崩塌，8名孩童和2名妇女当场丧命。

以色列战机击中加萨地区（Gaza）多个目标，巴勒斯坦人则朝以南轮番发射火箭。以色列军方指出，巴人发射的火箭有部分飞不远，落入加萨境内。 4名罹难孩童的父亲哈狄迪（Muhammad al-Hadidi）在加萨市（Gaza City）希法医院（Shifa hospital）外表示，他要让「这个不公的世界看见这些罪行」。

哈狄迪表示，他的孩子们「原本平安地待在家里，没有携带武器，也没有发射火箭」。他说，这些孩子们罹难时，「身上还穿着伊斯兰教开斋节（Eid al-Fitr）的衣服」。

负责治疗欧玛的医师表示：「他的情况很糟，大腿骨骨折，全身都是瘀青，所幸初步检查后他的伤势稳定。」

以色列军方同时指出，已攻击「数名位于加萨走廊北部夏提难民营公寓的哈玛斯恐怖组织高层官员，该公寓被用作恐怖分子基础设施」。

© 2021 AFP