以色列空袭加萨 联合国秘书长沮丧：深切不安

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部15日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天透过发言人发表声明，对于以色列空袭加萨地区造成平民死伤「感到沮丧」，且对以色列炸毁内含国际媒体机构的一幢大楼感到「深切不安」。

以色列对加萨走廊发动空袭，导致一个大家庭的10名成员丧命，并炸毁总部位于卡达的半岛电视台（Al Jazeera）和美联社新闻机构所在的一栋13 层楼建筑，巴勒斯坦武装分子则轮番发射火箭回击。

古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在声明中表示：「秘书长对于以色列昨晚在加萨（Gaza）据称锁定一名哈玛斯（Hamas）领袖发动的空袭造成平民死伤人数增加感到沮丧，包括同一个家庭包含孩童在内有10名成员丧命。

杜雅里克并说，古特瑞斯也对几个国际媒体机构所在的大楼（内含住宅公寓）遭以色列空袭炸毁一事「感到深切不安」。

杜雅里克说：「秘书长提醒各方，不分青红皂白攻击平民和媒体机构的行为违反国际法，必须不惜一切代价避免。」

卫生官员指出，以色列自10日起对加萨地区发动空袭和炮击，迄今已造成145人丧命，包括41名孩童，另造成1100人受伤，这是该地区2014年迄今最严重的暴力事件。

巴勒斯坦武装组织朝以色列发射至少2300枚火箭，造成10人死亡，包括一名孩童和一名军人，并造成逾560人受伤。以色列防空部队已拦截许多火箭。

美国国务院表示，主管以巴事务的副助理国务卿安默（Hady Amr）预定明天和以色列领导阶层举行会谈，之后会见巴勒斯坦官员，以寻求以、巴之间的「永续平静」。

联合国安理会明天也将举行会议，共商以巴冲突问题。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP