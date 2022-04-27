以色列空袭叙利亚酿9死

（法新社贝鲁特27日电） 以色列今天空袭叙利亚首都大马士革附近的目标，造成当地9名战斗人员丧命，其中包括5名叙国士兵，这是今年以来以色列对叙利亚所发动最致命的一次攻击。

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叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以军目标包括一个弹药库和几个与伊朗军方有关的阵地。

叙利亚政府媒体证实确有4名叙军士兵死亡，而非上述所称的5人，以色列对此没有评论。

叙利亚国家通讯社「叙利亚新闻社」（SANA）援引一名军方消息人士的话说：「以色列敌人在黎明发动空袭…针对的是大马士革（Damascus）周围几处阵地。」

「调查表明，有4名士兵身亡，另有3人受伤，还造成一些破坏。」在此之前大马士革附近4月14日曾发生另一次攻击，未造成人员伤亡。

总部在英国的叙利亚人权了望台，依靠一个遍布叙国各地区的广大消息网路收集情报，该组织表示，有8人在今天的空袭中受伤。

了望台负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）说，死亡的9人中另4人不是叙利亚军队成员，而是属于伊朗支持的民兵组织，他无从确认他们的国籍。他说，以色列这次至少攻击了5个不同地点。

法新社在叙利亚首都的记者说，他们听见巨大的爆炸声。

自2011年叙利亚爆发战争以来，以色列已在该国境内进行了数百次空袭，目标是政府军阵地及其盟友伊朗支持的武装势力和什叶派（Shiite）好战组织真主党（Hezbollah）。

以色列鲜少对个别军事行动发表评论，但承认自2011年以来已发动数百次攻击。以国军方辩称这些行动实属必要，目的是为防止宿敌伊朗在自家门口站稳脚跟。

叙利亚境内的冲突始于当局残酷镇压和平抗议，战事升高后吸引外国势力和全球圣战分子加入。冲突已造成近50万人死亡、全国一半人口流离失所。

© 2022 AFP